اعلام العدو : المزارعون في الجليل الأعلى يبلّغون عن حدوث إضطرابات في أنظمة الري ويتم التحقيق في الإشتباه في حدوث هجوم إلكتروني آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 09:04

اعلام العدو : المزارعون في الجليل الأعلى يبلّغون عن حدوث إضطرابات في أنظمة الري ويتم التحقيق في الإشتباه في حدوث هجوم إلكتروني آخر

منذ 9 mins 9 April، 2023
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