الشيخ يزبك: للتحاور وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2023 - 16:48

الشيخ يزبك: للتحاور وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

منذ 1 ساعة 8 April، 2023
الشيخ محمد يزبك
لبنان

شدد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لحفظ مؤسسات الدولة”، واضاف “نحن بحاجة إلى دولة وهذه لا تقوم إلا بالمؤسسات التي لا تحفظ إلا عبر انتخاب رئيس للجمهورية”.

ودعا الشيخ يزبك السبت إلى “عدم انتظار الخارج ليملي علينا رئيسا، إنما المطلوب من اللبنانيين الذين يدعون السياسة والعقلاء منهم أن يجتمعوا ويتفقوا ويتحاوروا لانتخاب شخصية صادقة شفافة قوية وخادمة لمجتمعها”، ورأى ان “اللبنانيين لن يستطيوا اختيار مثل هذه الشخصية، إلا عند تخليهم عن أنانيتهم وشخصانيتهم، لا أن ينتظروا الخارج، لأن الخارج غير مهتم بلبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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