لليوم الثاني.. العدو الاسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى وإصابات بين المعتكفين

اعتدت قوات العدو الإسرائيلي مساء الأربعاء على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، ما أسفر عن وقوع اصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “أعداد كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة قبيل الانتهاء من صلاة التراويح، بينما أغلق المعتكفون في المصلى القبلي الأبواب لصد اقتحام”، وذكرت ان “شرطة الاحتلال تتواجد بأعداد كبيرة على أبواب المسجد القبلي”.

وأشارت المصادر إلى أن “الاعتداء الجديد اسفرت عن إصابة بعض المعتكفين بينهم سيدة، حيث اطلقت القوات قنابل الغاز والصوت اتجاههم، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضر”، وأضافت أن “طائرة استطلاع تحلق فوق المصلى لمراقبة المصلين”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال تمنع سيارات الاسعاف من الوصول الى باب الاسباط لعلاج المصابين”.

وكانت وسائل إعلام عبري، قد أكدت، اليوم، أن ما يسمى بـ”وزير الامن القومي”، إيتمار بن غفير أمر شرطة الاحتلال بالاستعداد لاقتحام الاقصى وفض الاعتكاف بالقوة.

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، وتعتدي قوات خاصة من جيش الاحتلال بأوامر من حكومة بنيامين نتنياهو، على المعتكفين والمصلين، كما وتفرض اجراءات مشددة عليهم، وعلى المواطنين القادمين من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، لمنع وصولهم للأقصى.

وشهد المصلى القبلي والاقصلا، فجر الاربعاء اعتداءات قاسية على المعتكفين، حيث أسفرت عن اصابة 240 شخص، واعتقال 400 أخرون.

وهذا وقد أطلق صاروخين من قطاع غزة، مساء الأربعاء، اتجاه المستوطنات الصهونية في مناطق “غلاف غزة”.

وبحسب إذاعة جيش العدو “فقد تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مجلس إشكول، أحدهما سقط في منطقة مفتوحة، والآخر سقط داخل القطاع”، وأشارت إلى عدم وجود إصابات، واكدت أن “عملية الاطلاق بالتزامن مع تواجد رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي وجنود في موقع كيسوفيم العسكري بالغلاف”.

ومن جهته، قال المتحدث باسم جيش العدو “تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق مكشوفة في غلاف غزة”.

يشار إلى أن المقاومة في غزة أطلقت فجر الاربعاء، عددًا من الصواريخ اتجاه المستوطنات، ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وبالسياق، خرجت تظاهرات فلسطينية في قطاع غزة والداخل المحتل دعما للمسجد الاقصى وللمعتكفين فيه، كما نظمت فعاليات الارباك الليلي على السياج الفاصل شرق غزة.

وفي المعلومات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة فلسطينية خلال مشاركتها في تظاهرة بحيفا المحتلة، نصرة للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة، ونقلتها إلى جهة غير معلومة”.

وشارك العشرات من الفلسطينيين في فعالية نظمت، مساء الاربعاء في حيفا، نصرةً للمسجد الأقصى، وتنديدًا للاعتداء على المعتكفين والمصلين.

واعتدت قوات الاحتلال، على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، فجر اليوم، حيث اسفر عن إصابة 240 معتكفًا، واعتقال المئات.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، وابلاً من قنابل الغاز الخانق اتجاه الشبان المشاركون في فعاليات الارباك الليلي بالقرب من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال المتواجدة في الجيبات العسكرية أطلقت قنابل الغاز صوب المشاركين في هذه الفعاليات المقامة في مخيم ملكة”.

ونظم الشباب الثائر، مساء الثلاثاء فعاليات الارباك الليلي بمناطق عدة شرقي القطاع، احتجاجًا على اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بطريقة وحشية في المسجد الأقصى.

المصدر: فلسطين اليوم