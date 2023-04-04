مؤسسة مهجة القدس: محكمة سالم العسكرية تؤجل محاكمة الأسير خضر عدنان حتى الـ29 من أيار في ظل خطورة وضعه الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 17:40
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مؤسسة مهجة القدس: محكمة سالم العسكرية تؤجل محاكمة الأسير خضر عدنان حتى الـ29 من أيار في ظل خطورة وضعه الصحي
منذ 27 mins
4 April، 2023
الشيخ خضر عدنان
فلسطين
كيان العدو
محاكم الاحتلال
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