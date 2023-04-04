جنبلاط عرض للتطورات مع الوزير القطري واستقبل المطران عمار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 11:12

جنبلاط عرض للتطورات مع الوزير القطري واستقبل المطران عمار

منذ 1 ساعة 4 April، 2023
وليد جنبلاط
لبنان

اسقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء أمس، وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان السيد إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وأعضاء الوفد، في حضور  رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب هادي أبو الحسن، حيث تم عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.

المطران عمار
كما استقبل جنبلاط راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، وكان عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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