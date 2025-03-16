جنبلاط في ذكرى اغتيال والده: للحفاظ على الهوية العربية وتحرير الجنوب ومنع تقسيم سورية

حذّر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اليوم، دروز سوريا من أن يتم استخدامهم “من قبل البعض” لتقسيم البلاد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تحرير الجنوب اللبناني والتمسك بالهوية العربية.

وتوجه خلال كلمة له في احياء ذكرى اغتيال مؤسس الحزب كمال جنبلاط، لـ”بني معروف”، داعياً إياهم إلى الحفاظ على “الهوية العربية والتاريخ النضالي المشترك مع الوطنيين العرب والسوريين في مواجهة الاستعمار والانتداب وفي مواجهة احتلال الأرض في الجولان السوري”، محذراً إياهم من “استخدام البعض منكم من أجل تقسيم سوريا”.

كما حثّ على “إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية على قواعد جديدة وترسيم الحدود براً وبحراً”، بالإضافة إلى “التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حل الدولتين والتأكيد على حق العودة والتمسك باتفاق الهدنة”.

وأكد جنبلاط على أهمية “التمسك بالهوية العربية للبنان التي شوهتها أنظمة القمع والاستبداد والمخابرات”، مشدداً على ضرورة “تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة ترسيم الحدود حفاظاً للقرارات الدولية والسيادة، وإعادة الإعمار من خلال وضع آلية موثوقة عربياً ودولياً”.

المصدر: مواقع