الاسمر دعا ميقاتي للتدخل بموضوع الرواتب قبل اللجوء الى التحركات في الشارع

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر في بيان له الاربعاء “حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف الى الاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة ٤٥٠٠٠ ليرة للدولار الاميركي لأن عكس ذلك يعني خسارة ٥٠ في المئة من الراتب اذا اعتمد سعر الصيرفة الحالي اي ٩٠٠٠٠ ليرة للدولار”.

وطالب الاسمر “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتدخل للمعالجة اللازمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية قبل اللجوء الى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الادنى من حقوق القطاع العام، علما بأن رئيس الحكومة كان وعد بإصدار المراسيم الخاصة بمساعدات بدل الحضور الانتاجي وبدل النقل والاشهر الاضافية فور عودته من الخارج، لان هذه الزيادات معطوفة على سعر صيرفة ٤٥٠٠٠ ليرة مع معالجة اوضاع المتقاعدين تشكل حدا ادنى من المطلوب في هذه المرحلة”.

وتوجه الاسمر الى “الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية من أجل الثبات على موقفهم والوحدة في الرؤية، وصولا الى تحقيق المطلوب وقبض رواتب شهر آذار والاشهر القادمة مع متمماتها على سعر صيرفة ٤٥٠٠٠ ليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام