كرامي: لن نسمح بتحويل طرابلس الى مزبلة.. وعلى الحكومة معالجة الموضوع

قال رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي الخميس “استفاق الطرابلسيون على مشكلة مزمنة مستجدة تتعلق بالنفايات”، وتابع “مختصر المشكلة ان الشركة المشغّلة لمطمر النفايات(باتكو) امتنعت عن القيام بالمهمة الموكولة اليها لسببين: الاول عدم استيفاء مستحقاتها المالية من مجلس الانماء والاعمار والثاني وهو الاخطر ان المطمر اوشك على بلوغ اقصى طاقته الاستيعابية”.

وأضاف كرامي “قبل البحث في أي امر، تواصلت بشكل عملي مع ادارة باتكو التي تفهّمت معاناة الطرابلسيين وتجاوبت مشكورة مع تمنياتنا بان تعاود عملها ولو بشكل مؤقت”، ورأى ان “هذا التدبير السريع ليس هو الحل الحقيقي والجذري قبل ان تتحول طرابلس الى مزبلة”.

وتابع كرامي “نقول اليوم تفضلي يا حكومتنا وعالجي الموضوع اولا مع شركة باتكو وحقوقها المالية وثانيا والاهم مع مشكلة المطمر التي تحتاج الى اجراء سريع وعملي”، وأكد “لن نسمح بتحويل طرابلس الى مزبلة، ولقد بلغ السيل الزبى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام