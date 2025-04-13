كرامي حذر من خطورة التخلي عن سلاح المقاومة: كيف نحمي لبنان؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 13:10

كرامي حذر من خطورة التخلي عن سلاح المقاومة: كيف نحمي لبنان؟

منذ 10 mins 13 April، 2025
فيصل كرامي
لبنان

حذر النائب فيصل كرامي من خطورة التّخلي عن سلاح المقاومة بغياب الضمانات لحماية لبنان.

وقال كرامي في حديث له الاحد إن “المنطق يفرض أن يكون السّلاح بيد الدولة وحدها لكن كيف نحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية وغير الإسرائيلية؟”، ورأى ان “هذا السّؤال يجب أن يكون في صلب أي حوار”، وشدد على “وجوب تطبيق القرار 1701 بشكل متوازن وبضمانات دولية متكافئة”.

من جهة ثانية، اعتبر كرامي أن “أهم الدروس التي يجب أن يتعلّمها اللّبنانيون من الحرب الاهلية الا رابح في الحروب”، ودعا “الجميع الى الابتعاد عن الرّهانات”، ولفت الى ان “مواجهة تداعيات الحرب لا تُحلّ بالشّعارات أو العواطف، بل بالحقيقة والمصارحة”، وقال: “لا بد أن نجلس على طاولة حوار ونقول كلّ ما يدور في أذهاننا”.

يذكر انه في 13 نيسان/أبريل من كل عام تحل ذكرى انطلاق الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت ما يقارب الـ15 عاما، وانتهت بتوقيع اللبنانيين لاتفاق الطائف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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