كرامي: منحنا الحكومة الثقة مشروطة بايلاء طرابلس الاهتمام اللازم أمنياً وإنمائياً

طالب النائب فيصل كرامي عبر منصة “إكس” الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري لفرض الأمن في مدينة طرابلس والجوار، وذلك بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين والتي أسفرت عن سقوط ضحية وجرح أكثر من 7 أشخاص. وأكد كرامي أنه في حال عدم ضبط الوضع الأمني في المدينة، سيكون له مواقف تصعيدية في هذا الشأن.

كما استغرب كرامي تجاهل الأجهزة الأمنية والبلديات للأشخاص الذين يقومون بحرق الدواليب علنًا في وضح النهار لاستخراج النحاس منها لبيعها، محذرًا أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، وأن هؤلاء الأشخاص معروفون بالاسماء.

وذكر كرامي الحكومة اللبنانية بأن الثقة التي منحوها لها كانت مشروطة بتوفير الاهتمام الأمني والإنمائي لمدينة طرابلس، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في المدينة لا يبشر بالخير، ما يستدعي تدخل الحكومة بشكل عاجل. وأكد أنه لن يسكت على الأفعال التي تضر بأهالي طرابلس.

كما حمل كرامي الحكومة مسؤولية الأزمتيْن الأمنية والبيئية في المدينة، خصوصًا بعد أن علم أن شركة “باتكو” المسؤولة عن تشغيل مكب النفايات بصدد الإضراب للحصول على حقوقها العالقة بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار، مما سيؤدي إلى تراكم النفايات في شوارع طرابلس.

وختم كرامي بدعوة زملائه نواب طرابلس للعمل سويًا والضغط على الحكومة لمنع تهميش المدينة مجددًا، خصوصًا بعد الوعود التي تلقتها المدينة من الحكومة.

المصدر: الوكالة الوطنية