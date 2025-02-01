كرامي: ما يجري في عملية تأليف الحكومة غير منصف للطائفة السنية

قال رئيس تيار “الكرامة” في لبنان النائب فيصل كرامي إن “العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة، لم تطبق حتى الساعة”، وتابع “لم نرَ حتى هذه اللحظة هذا الانصاف في التمثيل وخصوصاً لدى الطائفة السنية كباقي الطوائف والكتل في لبنان”.

واعتبر كرامي في حديث له السبت أن “ما يجري حالياً في عملية تأليف الحكومة غير منصف للطائفة السنية ولا يعكس للاسف بداية إيجابية للعهد الجديد”، واضاف “لكننا ننتظر نتائج التأليف ولن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام واتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لان الوضع لم يعد محتملا”.

وأكد كرامي أن “معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دوناً عن غيرها”، وتابع “إما ان يتوقف هذا التعدي على الطائفة عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وان نذهب جميعاً فعلاً الى دعم العهد الجديد – وطبعاً هذا هو ما نتمناه إذا ما تحقق الإنصاف وطُبق مبدأ وحدة المعايير في عملية تشكيل الحكومة – او يُبنى حينها على الشيء مقتضاه”.

وأمل كرامي أن “تكون هناك انطلاقة إيجابية للعهد تطبيقاً لخطاب القسم الذي اكّد مشاركة الجميع دون استثناء ودون اقصاء وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال، مع ضرورة أن يكون التعامل مع جميع اللبنانيين على مبدأ المساواة والمسافة الواحدة تحقيقًا لمبدأ العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام