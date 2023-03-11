وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: عائلات جديدة ستشملها المساعدات قريباً

اعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هيكتور حجار انه “في آخر آذار سوف ينطلق 700 عامل اجتماعي من وزارة الشؤون لزيارة أكثر من 90 ألف عائلة جديدة في مختلف المناطق لتعبئة الاستمارات خلال أقل من 4 أشهر ليتم بعدها تقديم المساعدات بناء على تقييمهم”.

واشار خلال زيارة قام بها الى مدرسة قدموس، الى “مساعيه وجهوده لتأمين الحد الأدنى والمقبول للمساعدات الاجتماعية بخاصة لمؤسسات الرعاية التربوية والإنسانية من خلال التواصل مع وزارة المالية”.

اضاف: “بالرغم من كل الصعوبات دخلنا في ثقافة جديدة تقوم على معالجة المشاكل وإيجاد حلول دائمة عبر حل كل مشكلة على حدى”، آملا “ممن هو مؤتمن على المال العام وعلى قيمة الصرف والقدرة الشرائية العمل على نفس المنهجية لنتخطى ما نحن عليه ونصل الى بر الأمان”.