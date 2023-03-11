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March 11 2023 - 18:22

بالفيديو | ايران تزيح الستار عن طائرة تدريبية مطورة محلية الصنع

منذ 3 ساعة 11 March، 2023
ايران تزيح الستار عن طائرة تدريبية مطورة وطنية الصنع
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أزاحت طهران عن الطائرة التدريبية التعليمية النفاثة المطورة “ياسين” تزامناً مع تدشين صالة انتاجها.

وتعد الطائرة التي دشنت بحضور وزير الدفاع الايراني اليوم السبت، الجيل الثاني من طائرة ياسين حيث تختلف عن الطراز الاول، ففي الطراز الاول، حصل نجاح في تصميم وتصنيع هيكلها والحصول علی تقنية الصناعات الجوية، لكن الطراز الثاني يتميز بالتطور في المجالات التخصصية والتكتيكية بالنسبة الی الطراز السابق.

وتطور الصناعات المرتبطة بتصميم وصناعة الطائرة مثل كرسي الاقلاع والتقنيات الالكترونية للطائرة والمحرك وجرارات الهبوط باتت جزءاً من القدرات التي حصلت عليها ايران بعد تصميم و تصنيع الطائرة ” ياسين”. وأن رادار الأنواء الجوية المنصوب علی مقدمة الطائرة نتيجة قدرات الشركات المعرفية الايرانية.

وبامكان طائرة ياسين محلية الصنع بقطعات ايرانية تلتقط صور ثلاثية الابعاد وهناك جيلين منها ستدخل الخدمة قريباً.

المصدر: وكالة فارس

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