الشيخ نعيم قاسم: لحوار غير مشروط

اكد نائبُ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال لقاءٍ أقامه حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية في مدينة النبطية بمناسبة ولادة الإمام المهدي(عج) ، اننا ندعو إلى الحوار من أجل الوصول إلى الرئاسة .

وأشار إلى أنّ البعض يقول لنا كيف نُحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجية كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه ؟ اضاف : إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء .

وسأل لماذا تخافون من النقاش والحوار ؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم ، هذا ليس حواراً بل إشتراط .

وسأل هل لكم حقّ أن تقولوا لا نقبل لأنه ضمن مشروع المقاومة والتحرير والشرف وتحرير الأرض والمكانة العظيمة التي حصلت للبنان وتريدون منّا أن نقبل بالذهاب لمرشّحكم الذي يريد ضرب المقاومة وحرمان لبنان من عزّته وكرامته وربطه بالمسار الأميركي الإسرائيلي ثم تخرّبون البلد ونحن نتفرّج عليكم .

تابع : مع ذلك نقول لكم حتى هذا الاسم الذي تريدونه كائناً من كان اطرحوه للنقاش ونحن حاضرون للمناقشة لكن أن توضع الشروط المسبقة لأخذ النتيجة لخياره هذا أمر لا يُسمى حواراً بأيّ شكل من الأشكال .

المصدر: موقع المنار