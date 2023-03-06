بالفيديو | بايدن يحاول إظهار مهاراته في صعود سلم الطائرة لكن النتيجة مخيبة!!

يتواصل مسلسل عثرات الرئيس الأمريكي جو بايدن على السلالم بينما يصعد إلى الطائرات، وهذه المرة كانت العثرة أثناء استعداده لزيارة ولاية ألاباما.

ورصدت كاميرات المصورين لحظة تعثر بايدن أمس الأحد على سلم الطائرة إذا حاول في لحظة من اللحظات أن يصعد السلم دون الاستعانة بالدرابزين لكنه تعثر وكاد يهيم على وجه، فتراجع عن عزمه.

وزار الرئيس الأمريكي ألاباما لإحياء الذكرى الـ 58 لـ “الأحد الدامي”، حيث ضرب جنود الدولة المتظاهرين السلميين الذين كانوا يسيرون ضد التمييز.

ورحلة بايدن هي أحدث زيارة له، يهدف من خلالها إلى التأكيد على التزامه بالناخبين السود، الذين ساعدوا في دفعه إلى البيت الأبيض والبقاء في دائرة انتخابية رئيسية في طريقه المتوقع لإعادة انتخابه في عام 2024.

المصدر: وكالات