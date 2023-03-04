بالفيديو | على أعتاب ولادة الإمام المهدي (عج).. إطلاق النسخة الثانية من نشيد “سلام فرمانده” في إيران

شارك نحو 10 آلاف طفل وناشئ، من مختلف القوميات الإيرانية، في أداء النسخة الثانية من نشيد “سلام فرمانده” (سلام يا قائد)، في مسجد جمكران، بمدينة قم المقدسة.

وتمت إزاحة الستار عن النسخة الثانية من نشيد “سلام فرمانده”، على أعتاب يوم الخامس عشر من شعبان، ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان الامام المهدي (عج).

ويحمل هذا النشيد المبارك معان سامية وهو حكاية الجيل الناشئ والصاعد مع الالتزام بالولاء للامام المهدي المنتظر (عج) واعلان الاستعداد للمضي قدما وبذل الغالي والنفيس في سبيل الله تعالى وخدمة النهضة والثورة المهدوية الكبرى.

هذا وترجمت النسخة الأولى من نشيد “سلام فرمانده” إلى العديد من اللغات وظهرت منه نسخ في البحرين والعراق ولبنان واليمن وسوريا وباكستان وأذربيجان وعدد آخر من الدول الاسلامية.

المصدر: وكالات