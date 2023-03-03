المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ فيروس كورونا مطروحة على الطاولة وتسييس القضية مرفوض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 17:52
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الإثنين المقبل عند الساعة الثالثة عصراً بمناسبة يوم الجريح
حزب الله يدين تصريحات المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان التي اساء فيها للمسلمين الشيعة في لبنان والعالم
حزب الله: تصريحات المسؤول في حزب "القوات" تكشف حالة الانحطاط الفكري والثقافي الذي وصلت اليه بعض القوى السياسية
حزب الله: تصريحات المسؤول في حزب "القوات" وما تضمنته من عبارات مقززة امر لا يمكن السكوت عنه باي حال من الاحوال
حزب الله: تصريحات المسؤول المذكور تستوجب الرفض والاستنكار من كافة المرجعيات الدينية على وجه الخصوص والقوى السياسية عامة
حزب الله ينعى فقيد الجهاد والمقاومة القائد المجاهد أسد محمود صغير" الحاج صالح" الذي ارتحل بعد صراع مع المرض
حزب الله يشيع الشهيد الحاج صالح في روضة بلدته الخرايب الجنوبية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
وزير النقل علي حمية: قمنا بالاجراءات القانونية لإنشاء مرفأ جديد للخدمات اللوجستية المتعلقة بالأنشطة البترولية فقط
وزير التربية عباس الحلبي يدعو الأساتذة إلى العودة إلى التدريس لإنقاذ العام الدراسي والمدرسة الرسمية
وزارة الشؤون الاجتماعية: تمديد الإستفادة من برنامج أمان لمدة 6 أشهر إضافية واستهداف 74.000 أسرة جديدة
وفد أوروبي يجول في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة للإطلاع على ما خلفته اعتداءات المستوطنين
وفد الاتحاد الاوروبي خلال زيارته بلدة حوارة: ندين أعمال العنف وجرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين وندعو لمحاسبة مرتكبيها
مستوطنون صهاينة يعتدون على متضامنين وطواقم صحافية عند مدخل بلدة حوارة في نابلس
قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن فرض حصار على باخموت ويدعو الرئيس الاوكراني إلى سحب قواته من المدينة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ فيروس كورونا مطروحة على الطاولة وتسييس القضية مرفوض
منذ 5 mins
3 March، 2023
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
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