المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ فيروس كورونا مطروحة على الطاولة وتسييس القضية مرفوض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 17:52

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ فيروس كورونا مطروحة على الطاولة وتسييس القضية مرفوض

منذ 5 mins 3 March، 2023
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