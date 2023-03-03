الخط الساخن| ترميم 170 وحدة سكنية لحفظ اهل المقاومة

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان: “ترميم 170 وحدة سكنية لحفظ اهل المقاومة” تحدث السيد حسين مرتضى مؤسس مشروع العباس عن انطلاقة المشروع وبداياتها واهمية تسميتها باسم السيد عباس الموسوي ربطا بشعاره الاساسي سنخدمكم بأشفار عيوننا



في جولة للزميلة ديما جمعة في بعض القرى البقاعية نقلت واقع المنازل التي تحتاج الى الترميموانتقلت الزميلة ديما الى قرية عين كفر زبد حيث تم الكشف على منزل بحاجة الى التأهيلوفي ختام التقرير تم الكشف على عدد من المنازل الى انتهت فيها اعمال الترميموتحدث السيد مرتضى عن مراحل العمل في مشروع العباس وامتداده الجغرافيوعن فئات الوحدات السكنية والية توزيع العمل على مراحل تحدث السيد مرتضى