متابعة | رؤساء برلمانات ووفود مشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دمشق

وصل اليوم عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي، وذلك للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.

ووصل رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى العاصمة السورية دمشق.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي في تصريح من مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسورية ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيراً إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً.

وقال جبالي: أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال، ونؤكد للشعب السوري أننا أخوة ونقف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن وفوداً برلمانية عربية أخرى ستصل تباعاً إلى دمشق اليوم بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد أمس تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيداً على الوقوف إلى جانبها.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، أن أجواء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد كانت إيجابية جداً، وركزت على الموقف الموحد لجميع الدول العربية بضرورة عودة سوريا إلى حضنها العربي، حيث تقرر تشكيل وفد عالي المستوى من رؤساء المجالس لزيارتها، تأكيداً على أنها قلب العمل العربي المشترك، معرباً عن شكر سوريا لكل الوفود التي قدمت إلى دمشق.









الرئيس الأسد يستقبل وفداً من الاتحاد البرلماني العربي

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفداً من الاتحاد البرلماني العربي المشارك في مؤتمر الاتحاد، والذي اختتم أعماله أمس في بغداد.



ويضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

مجلس الشعب السوري يجتمع بحضور وفد الاتحاد البرلماني العربي

وعقد مجلس الشعب السوري جلسته بحضور رؤساء برلمان ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، ورحب رئيس مجلس الشعب حموده صباغ بهم في سوريا، وقال: “أنتم لستم ضيوفًا، أنتم أهل بيت وبين إخوتكم وأهلكم”.



من ناحيته، قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي “نحن الآن في دمشق العزيزة على قلوب العرب جميعًا للتأكيد على دعم الشقيقة سوريا والوقوف معها ومع شعبها، وتقديم كل الإمكانيات وتذليل العقبات، ونقدم لكم تعازينا بضحايا الزلزال”.

واعتبر الحلبوسي أن لا غنى لنا عن سوريا ولا غنى لسوريا عن محيطها العربي الذي نأمل عودتها إليه.

بدوره، أشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إلى أنَّ هذه الزيارة تجسد عودة الأمة العربية إلى سوريا قلب العروبة النابض.

وأعرب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عن فرحته بالقدوم إلى سوريا، ناقلًا تحيات الشعب الأردني إلى الشعب السوري، مؤكدًا أنَّ سوريا لكل العرب.

رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي رأى أنَّ هناك رباطًا تاريخيًا بين مصر وسوريا، مضيفًا: “نحن هنا في بلدنا وبين شعبنا”.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “جئنا نؤكد تضامننا مع سوريا ونقول للغرب ارفعوا العقوبات عنها”.

كذلك، قال ممثل مجلس الشورى في سلطنة عُمان “أتينا لدمشق لنقول للشعب السوري الشقيق نحن معكم قلبًا وقالبًا حاضرًا ومستقبلًا، ونتمنى عودة دمشق إلى البيت العربي”.

كما اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني أيوب حميد أنَّ مصاب سوريا هو مصاب لبنان وارتباط البلدين تاريخي وجغرافي وحضاري واجتماعي ولا أحد يستطيع أن يفصم العلاقات المتأصلة بين لبنان وسوريا.

المصدر: وكالة سانا