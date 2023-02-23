مجموعات عرين الأسود: ندعو أبناء شعبنا للانخراط في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات (اذاعة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 19:28
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مجموعات عرين الأسود: ندعو أبناء شعبنا البطل في كل مدينة وقرية ومخيم للانخراط فوراً في العمل المقاوم
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فايننشال تايمز عن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي: سنرسل 14 دبابة ليبارد إلى أوكرانيا في غضون أيام قليلة
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منظمة العفو الدولية: ندعو الرئيس التونسي إلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية
أحزاب تونسية تتهم السلطات في البلاد بالسعي "لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع" بعد اعتقال عدد من الناشطين
مجموعات عرين الأسود: ندعو أبناء شعبنا للانخراط في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات (اذاعة الاقصى)
منذ 50 mins
23 February، 2023
العمل المقاومة
عرين الاسود
فلسطين
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