“نقابة الافران”: سعر الخبز سيبقى مرهونا بسعر الدولار.. وكمية الطحين لم تعد تلبي حاجة السوق

لفت رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى ان “الطوابير الموجودة على ابواب الافران وانقطاع الخبز عن أغلب المحلات والسوبرماركت في الضاحية الجنوبية يعود الى نقص مادة الطحين لديها”، وقال إن “الحصص التي توزع لها من وزارة الاقتصاد لم تعد تلبي حاجة السوق والمواطنين وذلك بسبب تهافت الناس على الخبز الابيض المدعوم وترك كل انواع الخبز من الاسمر والتنور والمرقوق لارتفاع سعره الجنوني بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وأضاف سرور الثلاثاء “طالبنا المعنيين بزيادة ١٥بالمئة لأفران الضاحية وبعض افران منطقة بيروت وجبل لبنان لحل أزمة النقص ولم نلق آذانا صاغية”، واعتبر أن “حل الأزمة يكمن في تأمين حاجة الأفران من النقص او خفض سعر صرف الدولار لتتراجع اسعار منتوجات الافران الاخرى حتى يستطيع المواطن شراءها بدل الخبز الابيض المدعوم”.

وعن ارتفاع سعر ربطة الخبز، قال سرور “يعود الامر لارتفاع سعر صرف الدولار ولتسعير مادة الطحين على دولار ٧٥٠٠ ليرة”، واضاف “بما أن ٧٥ بالمئة من مكونات ربطة الخبز مدولر سيبقى ارتفاع وانخفاض سعر ربطة الخبز مرهونا بسعر صرف الدولار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام