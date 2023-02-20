وصول سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 10:24

وصول سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية

منذ 8 mins 20 February، 2023
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عربي وإقليمي - مصر

وصلت صباح اليوم الاثنين إلى ميناء اللاذقية سفينة مصرية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.

وبحسب وكالة سانا سيتم تسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

وأرسلت مصر طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس بشار الأسد “تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم”.

المصدر: سانا

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