فنيش تعليقا على ما نقلته النهار عن الجديد: مطلب حزب الله في مؤتمر سان كلو كان حلّ الأزمة المُتمثلة بعدم ‏ميثاقية ‏الحكومة حينذاك

أعلن الوزير السابق محمد فنيش، تعليقا على ما اوردته صحيفة “النهار”، في أسرارها قبل أيام، نقلا عن برنامج تلفزيوني يعرض على قناة “الجديد”، أن “ما بثته قناة الجديد عبر احد برامجها ونقلته جريدة ‏النهار في اسرارها هو اختلاق محض وتزييف للوقائع والأحداث ‏وتحريف ‏للمواقف”.

وأضاف فنيش في تصريح: “إنّ كلّ ما قيل أو نُشر عن مطلب لحزب الله طرح في مؤتمر سان كلو هو تحريف ‏لوقائع ‏المحادثات التي جرت في فرنسا بدعوة من ‏الحكومة ‏الفرنسية، حيث لم يؤت من قبلنا على أي ذكر لمطلب المثالثة ‏أو أي ‏مطلب آخر سوى مطالبتنا بحلّ الأزمة السياسية المُتمثلة بعدم ‏ميثاقية ‏الحكومة حينذاك وفُقدانها للشرعية المطلوبة وضرورة معالجة ‏هذا الخلل ‏وتلافي الخلاف مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس ‏للجمهورية، وذلك ‏بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما طرحناه قبلًا ‏على طاولة ‏الحوار الوطني”.

وتايع: “ومن ثم في اللقاء التشاوري،ولما لم ‏يُستجب ‏لمطلبنا وحلفائنا قدّمنا استقالتنا من الحكومة وحصل الانقسام ‏المعلوم”. ‏

وختم: “إنّ أي تحريف واختلاق لوقائع مُغايرة للحقيقة يندرج في ‏سياق ‏الافتراء والتشويه والتضليل المعلوم غايته وأبعاده، ويدحضه ما ‏نُقل ‏حينذاك من مواقف الاطراف المشاركة في المؤتمر وعكسته ‏وسائل ‏الإعلام”.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام