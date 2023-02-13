قوى الامن: فصيلة جبيل تلقي القبض على مجرمين بجرائم متنوّعة

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة مـا يلـي: “بتواريخ مختلفة، أوقف عناصر مخفرَيْ لحفد وطورزيا في فصيلة جبيل – الدرك الإقليمي كل من:

1- ج. س. (من مواليد عام 1998، لبناني)

ش. ع. (من مواليد عام 1999، لبناني)بجرم سرقة من داخل بؤرة لبيع كسر السيارات في محلة الخاربة، وسرقة أسلاك.

2- ح. ح. (من مواليد عام 1997، لبناني)

ح. ض. (من مواليد عام 1977، لبناني) بجرم سرقة سيّارة.

3- ج. م. (من مواليد عام 1961، سوري)

وابنه ي. م (من مواليد عام 1996)بجرم تأليف عصابة وسرقة فيما خص الأوّل، وقطع أشجار، وإقامة منتهية الصلاحية للاثنين معًا.

4- م. ر. (من مواليد عام 1996، لبناني)

س. م. (من مواليد عام 1989، لبناني)

م. س. (من مواليد عام 1994، لبناني)

وشقيقه التوأم (م. س.) بجرم سرقة، وشراء مسروق، وتجارة، وتعاطي المخدّرات.

5- و. ع. (من مواليد عام 1982، لبناني) بجرم مخدّرات.

6- ث. ا. (من مواليد عام 1986، سوري) بجرم سرقة، وإقامة منتهية الصلاحية.

أودعوا القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام