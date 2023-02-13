قوى الامن: فصيلة جبيل تلقي القبض على مجرمين بجرائم متنوّعة

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة مـا يلـي: “بتواريخ مختلفة، أوقف عناصر مخفرَيْ لحفد وطورزيا في فصيلة جبيل – الدرك الإقليمي كل من:
1- ج. س. (من مواليد عام 1998، لبناني)
ش. ع. (من مواليد عام 1999، لبناني)بجرم سرقة من داخل بؤرة لبيع كسر السيارات في محلة الخاربة، وسرقة أسلاك.
2- ح. ح. (من مواليد عام 1997، لبناني)
ح. ض. (من مواليد عام 1977، لبناني) بجرم سرقة سيّارة.
3- ج. م. (من مواليد عام 1961، سوري)
وابنه ي. م (من مواليد عام 1996)بجرم تأليف عصابة وسرقة فيما خص الأوّل، وقطع أشجار، وإقامة منتهية الصلاحية للاثنين معًا.
4- م. ر. (من مواليد عام 1996، لبناني)
س. م. (من مواليد عام 1989، لبناني)
م. س. (من مواليد عام 1994، لبناني)
وشقيقه التوأم (م. س.) بجرم سرقة، وشراء مسروق، وتجارة، وتعاطي المخدّرات.
5- و. ع. (من مواليد عام 1982، لبناني) بجرم مخدّرات.
6- ث. ا. (من مواليد عام 1986، سوري) بجرم سرقة، وإقامة منتهية الصلاحية.
أودعوا القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام