البنك الدولي يقدّم مساعدات بـ1,78 مليار دولار لتركيا بعد الزلزال دون ذكر سوريا

أعلن البنك الدولي الخميس عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الذي ضربها وسوريا المجاورة وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس “نقدّم مساعدة فورية ونعدّ لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة”.

ولم يشر بيان مالباس إلى أي مساعدات لسوريا التي تعيش مأساة كبرى جراء الزلزال.

يذكر أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة من تركيا وسوريا تجاوزت 20 ألف قتيل حتى الآن، حسب حصيلة رسمية نشرت مساء أمس الخميس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية