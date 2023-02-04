إعلام العدو يقول إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة من دون طيار تسللت من قطاع غزة بإتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2023 - 21:54
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وفاة 10 مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا الايطالية خلال محاولة لعبور البحر المتوسط من تونس
إعلام العدو يقول إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة من دون طيار تسللت من قطاع غزة بإتجاه الأراضي المحتلة
منذ 16 mins
4 February، 2023
المقاومة الفلسطينية
غزة
فلسطين المحتلة
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