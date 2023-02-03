“فاغنر” تحكم سيطرتها على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2023 - 00:04
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وفد من حزب الله برئاسة النائب محمد رعد زار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في دارته في الرابية
رعد بعد لقائه عون: حريصون على مواصلة العلاقة مع التيار ولبنان بحاجة الى تضافر جهود الجميع
الرئيس ميقاتي اجتمع مع السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان في السرايا الحكومي
دوكان قال إنه يزور لبنان في اطار جولة قادته الى مصر والاردن في اطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة
وزير الطاقة وليد فياض يزود دوكان بوثائق تثبت قيام وزارته بما طلب منها تلبيةً لشروط البنك الدولي
مخابرات الجيش اللبناني توقف تاجر مخدرات في مدينة زحلة و5 سوريين شكلوا عصابة سرقة وسلب في منطقة القاع ومشاريعها
التلفزيون السوري: انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في حي الضاحية في درعا واصابة شخص
الخارجية السودانية: تم الاتفاق مع وزير خارجية "إسرائيل" على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات
وزير خارجية العدو إيلي كوهين: سنوقع اتفاق سلام مع السودان هذا العام ونعمل لعقد اتفاقات مع دول أخرى لمواجهة إيران
كوهين: السودان إختار الانفتاح على الغرب والتخلي عن دعم حماس ومصلحته هي بالاتفاق مع "إسرائيل"
القوى الشعبية لمناهضة التطبيع في السودان: صفقة التطبيع مع "إسرائيل" مذلة وتنفصل تماما عن قيم الشعب السوداني
بريطانيا توقف خطة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بسبب تخوفها من الإضرار بالعلاقات الديبلوماسية بين البلدين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: النازية الجديدة تشكل تهديدًا لروسيا وعلينا صد الغرب ولدى روسيا ما ترد به على من يهددها
ميدفيديف: سيزيد إمداد قواتنا بكل أنواع السلاح لهزيمة النازيين الجدد الأوكرانيين والأوغاد الغربيين الذين يغذونهم بالسلاح
المصرف المركزي الروسي: الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بنسبة 0.5 % خلال أسبوع واحد وبلغت 597.7 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 شباط مع مرور عام بالضبط على بداية الحرب
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 545 مليون يورو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: قيام أوروبا بفرض العقوبات تباطأ قليلا والدولة الإرهابية تتكيف بسرعة مع العقوبات
البنك المركزي الأوروبي: قررنا رفع الفائدة بمقدار0.5% لتصبح 3% في ضوء ضغوط التضخم ونعتزم رفعها مجددا في آذار
“فاغنر” تحكم سيطرتها على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
منذ 37 mins
2 February، 2023
فاغنر
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