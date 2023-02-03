“فاغنر” تحكم سيطرتها على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2023 - 00:04

“فاغنر” تحكم سيطرتها على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

منذ 37 mins 2 February، 2023
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