“جبهة العمل”: الاعتداء على القرآن الكريم مؤامرة دنيئة لإيقاع الفتنة

رأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان أن “خير رد على هذا الأذى والجرم والتدنيس الذي يتعرض له القرآن الكريم من حرق وتمزيق وتدنيس من قبل المتطرفين اليمينيين الحاقدين في السويد وهولندا وبغطاء سياسي وحماية أمنية هو التشبث بأهداب ديننا الحنيف وشريعتنا الغرّاء والتقيد بكتاب الله والتزام أحكامه وأوامره واجتناب نواهيه”.

وأشارت الجبهة في بيان لها الخميس الى أن “حرق وتمزيق وتدنيس القرآن الكريم في هولندا أتى بعد يومين من حرقه في السويد مما يظهر على ما يبدو من أن هناك خطة ومؤامرة دنيئة ومشؤومة لاستفزاز مشاعر المسلمين في العالم ودفعهم إلى ردود الفعل التي لا تُحمد عقباها”، وتابعت “هذا إن دل فإنه يدل على أن هناك عقلاً شيطانياً مجرماً ولوبياً صهيونياً ماكراً وخطيراً يدير هذه المؤامرة ويسعى جاهداً للفتنة الإسلامية المسيحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام