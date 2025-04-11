“جبهة العمل الإسلامي” أكدت ضرورة تسليح الجيش

أكدت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان، أن “العدوان اليهودي الصهيوني الحاقد المجرم الغادر لا يزال يستهدف وطننا الحبيب لبنان يوميا بالقصف والتوغل والخرق والإغارة على الآمنين وهم نيام، وهذا أمر خطير سافر وانتهاك كبير للقرار الأممي 1701”.

ورأت أن “المتابع للأحداث والقاصي والداني يعلم ويرى بأم العين هذه الخروق المتواصلة والاعتداءات البشعة المهولة التي يرتكبها العدو الإسرائلي منذ إعلان وقف إطلاق النار منذ حوالى 4 أشهر”.

وطالبت “الدولة اللبنانية بكل مكوناتها بالضغط الكبير المتواصل على اللجنة الخماسية الدولية وعلى الدول الضامنة لهذا الاتفاق من أجل كف العدو الصهيوني وردعه ووضع حد نهائي لغيه وطغيانه وتماديه”.

وأكدت “ضرورة ووجوب تسليح الجيش اللبناني البطل بالأسلحة المناسبة والحديثة والمتطورة من أجل الوقوف ندا في وجه غطرسة العدو الإسرائيلي وعجرفته، ومن أجل حماية لبنان وشعبه ومؤسساته وتحرير أرضه المحتلة”، وقالت: “نحن مع الدولة العادلة والقادرة على حماية الشعب والوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام