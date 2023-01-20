كيف يمكن للفيول الايراني توفير الكثير على اللبنانيين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 21:02

كيف يمكن للفيول الايراني توفير الكثير على اللبنانيين؟

منذ 53 mins 20 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

كيف يمكنُ للفيول الايراني توفيرُ الكثيرِ على اللبنانيين؟

المصدر: قناة المنار

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