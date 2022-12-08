بانوراما اليوم | السفير الإيراني في لبنان : نعمل على أن يكون لبنان قوياً في أمنه واستقراره واقتصاده

يشهد العدو قبل الصديق للجمهورية الاسلامية الايرانية بعراقة وصلابة جسمها الديبلوماسي.. بل ثمة اجماع على امتلاك ايران نهجاً ديبلوماسيا خاصا بها، كان من ملامحه البارزة، تثبيت الامام الخميني لنهج لا شرقية ولا غربية جمهورية اسلامية.. ومن ثوابته ايضا تقسيم العالم الى مستضعفين ومستكبرين… وغيرها من عناوين قيمية قد لا تجدها في قاموس اي دولة اخرى…

اما على مستوى التطبيق فيشهد لحائكي السجاد الامهر في العالم.. يشهد لهم بصبرهم وطول نفسهم مع الخصوم…نعم الى هذه المدرسة ينتمي سعادة السفير مجتبى اماني، ومعه اليوم وفي اول مقابلة له منذ تسلمه مهامه رسميا في بيروت..سنسأل عن تحديات مهمته في بلد ذو تركيبة صعبة حتى على اهله، وهو الاتي من تجربة لعل من ابرزها واهمها تمثيله للجمهورية الاسلامية في ام الدنيا مصر…

بين ثوابت طهران اي بصمة سيضعها السفير اماني في مقاربته ملفات العلاقات الثنائية..بعد ان تقدم عنوان الهبات الايرانية في الوقت الصعب لبنانيا…

في مقابلتنا ايضا سنسهب بالحديث عن تفصيل المشهد الداخلي الايراني في ظل تشويش هائل يقوم به اعداء ايران عن سابق تصور وتصميم..فماذا سيقول سعادة السفير اماني حول ما يجري واي قراءة لبلاده لهذا المشهد…

وماذا سيكشف عن ادوار بعض الدول الغربية والعربية…هذه الملفات واكثر ستكون محور مقابلتنا مع سعادة السفير مجتبى اماني ولكن البداية مع عرض لبعض من سيرته الذاتية…

السفير أماني: لا نتدخل في ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية… الحكومة اللبنانية لا تستطيع قبول هبة الفيول الإيرانية

أمل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجبتى أماني، مساء اليوم الخميس، أن”يكون لبنان قوياً ومنتصراً في أمنه واستقراره واقتصاده، وتمنى أن تكون مهمته في خدمة لبنان وإيران والعمل على أن يكون لبنان قوياً برؤسائه ومؤسساته”، مؤكداً أن “الجمهورية الإسلامية تدعم الكل في لبنان ووفق الأعراف الموجودة في لبنان”.

وخلال مقابلة خاصة ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، أشار أماني إلى أن”إيران طبعاً تدعم المقاومة التي سببت للبنان أن يستفيد من ثروته ، وهذا ثمرته لكل الأطياف اللبنانية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وأضاف أن اللقاءات مع الشخصيات المختلفة مرتبطة بالتعاون الثنائي بين لبنان وإيران وليست في إطار الأحداث المختلفة، وتناول اللقاء التعارفي مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي تم على الرغم من بعض الملاحظات لدى بكركي، ولكن اللقاء كان إيجابياً وخارج المواضيع التي تثير الإشكالات”.

وهنأ السفير الإيراني للشعوب العربية والإسلامية وصول منتخب المغرب إلى دور الربع النهائي، واعتبر ما فعله هذا الفريق إنجازاً مهماً، وبارك للشعب المغربي انتصاره في كرة القدم وانتصاره لفلسطين،

وتحدث أماني عن اللقاء الخاص مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان لديه أسئلة خاصة، وأجاب عن أسئلته حول إيران والأحداث حيث تم شرح الموضوع، ونقل عن جنبلاط شكره لمساهمة حزب الله في ملف ترسيم الحدود البحرية واستلام لبنان لثرواته، ولفت إلى أن هناك الكثير من الأمور المشتركة مع جنبلاط، وكشف أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كان مسروراً وسعيداً أن لبنان أخذ حقوقه عن طريق مسيرات حزب الله.

وفي موضوع هبة الفيول الإيراني إلى لبنان، قال السفير الإيراني إن:” الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، وبالنسبة لطهران فإن الأمر منتهي بعدم استطاعة الحكومة اللبنانية قبول هذه الهبة، واعتبر أن عدم قدرة لبنان الرسمي على أخذ الهبة ليست مقتصرة على الفيول، بل إن إيران عرضت بناء معملين للكهرباء منذ عشر سنوات تقريباً لكن لأسباب مرتبطة بالانسداد في أخذ القرار، ونحن جاهزون عند الطلب، واسف لوجود مشاكل كثيرة في العلاقات الثنائية مرتبطة بأخذ القرار من الجانب الرسمي اللبناني”.

وأوضح أماني أن” الموقف الإيراني الرسمي هو أن يكون لبنان قوياً، وأحد أسباب أن يكون لبنان قوياً هو أن يكون الرئيس قوي، ورؤية إيران تجاه لبنان أن لا يكون لبنان ضعيفاً”، واضاف أن” إيران لا تتدخل أبداً في علاقات لبنان مع أي طرف آخر، ولفت إلى أن العلاقة مع حزب الله أن إيران لا تقول له إفعل أو لا تفعل، وعلاقاتنا موجودة مع كل الأحزاب وهي متينة وبشأن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية لا نتدخل أبداً”، مؤكداً أنه” لا يوجد أي دليل أو سند أن إيران تتدخل في هذا الشأن على الرغم من تذرع الدول الاخرى بذلك”.

وبخصوص الأحداث الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، أكد السفير الإيراني أن” لا يوجد شيء خاص والتظاهرات السلمية موجودة منذ زمن لأسباب مختلفة، وهناك البرلمان والناس يجتمعون كما في أي دولة في العالم، والأجهزة المخابراتية تروج لوهم سقوط ايران”، وأضاف أن”هناك عملية تضليل وتحريض على الشغب والتخريب وإحراق المباني ورفع السلاح على المواطنين، وتحدث عن وجود كذب كثير في بث الأرقام عن التظاهرات، وشدد على أن ما تعمل به الدولة الإيرانية هو إبقاء الراحة لأبناء الشعب”.

من هو السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني همداني؟

-سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني همداني من مواليد 21 آذار/مارس 1963 طهران

– حاصل على مجاستير في الدراسات الدولية في جامعة طهران سنة 2018

– يتقن اللغة العربية وملم باللغة الإنكليزية

– تدرجه المهني:

* نائب مدير مكتب وزير الخارجية الإيراني سنة 1992 الى سنة 1994

* خبير في دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولى في وزارة الخارجية (1994-1995)

* نائب رئيس بعثة الجمهورية الإسلامية في القاهرة (1995- 1999)

* خبير في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية (1999-2006)

* مساعد مدير عام مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية(2006-2009)

* رئيس بعثة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في القاهرة (2009- 2014)

* عضو في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية منذ 2014

* عين سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان عام 2022

ما هي عروض إيران الكهربائية التي تنتظر موافقة لبنان الرسمي؟!

-2009 الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت استعدادها بطريقة مكتوبة لتصدير الكهرباء إلى لبنان

-2010 قدمت طهران عرضاً لتأمين نحو ألف ميغاوات لسد كل احتياجات لبنان وبناء محطتين إنتاج خلال 12 شهراً وثالثة تحسباً لاحتياجات لبنان

-2010 عرض لاستجرار الطاقة من إيران عبر خط العراق وسوريا وتكليف شركة إيرانية لإصلاح الشبكات وتأهيلها وتحسينها

-2010 وزير الطاقة الإيراني مجيد نامجو يعرض إقامة محطتين واستجرار الكهرباء والتنقيب عن النفط في البحر وإقامة سدود ومشاريع تتعلق بالمياه

-2012 السفير الإيراني الراحل غضنفر ركن آبادي يعرض بناء معامل كهرباء في لبنان والاستعداد للبدء بتنفيذ إنتاج 500 ميغاوات خلال سنة وألف ميغاوات خلال سنتين و”إن أراد لبنان أكثر فنحن حاضرون”

-2017 معاون وزير الطاقة الإيراني علي رضا دائمي يبدي إستعداد طهران لتأمين الكهرباء وتصنيع وتشغيل معامل كهرباء وبناء ما يحتاجه لبنان

-2019 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعرض تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وحلاً لأزمة الكهرباء وتبادلاً تجارياً بالليرة

-2020 رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني يبدي استعداد طهران لتنفيذ معامل انتاج كهرباء بمواصفات تناسب الجغرافيا اللبنانية

-2021 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يعرض من بيروت بناء معملين كهربائيين في العاصمة وجنوب لبنان خلال 18 شهراً

-2022 عبداللهيان يعرض مجدداً خلال لقائه وفداً لبنانياً استعداد طهران لإقامة معملي كهرباء في بيروت والجنوب بانتظار رد الحكومة اللبنانية

-2022 في شهر أيلول/سبتمبر ذهب وفد تقني لبناني رسمي للمرة الأولى للبحث في إمكانية الاستفادة من العروض الإيرانية حول الكهرباء

– توقف استكمال المسار من قبل لبنان الرسمي بذريعة العقوبات الأميركية وأخذ الاذن من واشنطن بحسب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي

– مع دخول مرحلة الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال لا يُعلم إن كان لبنان الرسمي سيتخذ قراراً واضحاً بالاستفادة من التقديمات الإيرانية

السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني يهنئ المنتخب المغربي على فوزه في كرة القدم وانتصاره لفلسطين

نتمنى للبنان القوة والازدهار ونعمل على أن يكون قوياً في أمنه واستقراره واقتصاده

ندعم الكل في لبنان ودعم إيران للمقاومة سمح للبنان أن يستفيد من ثرواته

ماذا دار في اللقاء مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟

ماذا جرى في هبة الفيول الإيراني إلى لبنان؟

ما هو الموقف الحقيقي لإيران بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان؟

المصدر: قناة المنار