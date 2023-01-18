حميه: قرارنا بإعطاء الموافقة لبلدية الجديدة باستثمار المساحات المستحدثة بالردم هو خدمة للأهل في الجديدة البوشرية – السد

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، بعد ظهر اليوم، من بلدية الجديدة – سد البوشرية، موافقة الوزارة على قيام البلدية بإستعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها ( ما يعرف بمطمر الجديدة ) وفقا لشروط وضعتها الوزارة، وذلك خدمة للصالح العام لتأمين إيرادات إضافية للبلدية في ظل الأوضاع القائمة، كخطوة تكاملية من الإدارة العامة تجاه الادارة المحلية، مشددا على “ان توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما جاء ذلك تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء”.

كلام الوزير حميه جاء في خلال حفل تكريمي له اقامته البلدية، في حضور رئيس بلدية الجديدة – البوشرية- السد انطوان جبارة واعضاء البلدية وقائمقام المتن مارلين حداد وفاعليات اجتماعية ودينية.

وقال حميه:” إن قرارنا القاضي بإعطاء الإذن بالسماح لبلدية الجديدة -البوشرية – السد بالحق في استثمار المساحات المستحدثة بالردم سابقا ضمن نطاقها، وان توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء، كون البلدية شخصا عاما وليست خاصا، وهذه المساحات تقع على ملك عام بحري تابع لوزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك بعد أن كانت لسنوات خلت محط طمر لنفايات القضاء وبعض جواره، وهذه الخطوة تعد أقل الواجب من الدولة تجاهها، وهي حق من حقوق بلدية الجديدة”.