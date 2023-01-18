عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الأربعاء 18-1-2023

الأخبار

الاتجار… بالمودعين

الديار

التوتر العالي يجتاح السراي اليوم بعد خسارة باسيل رهانه على عدم إنعقاد جلسة الحكومة

الجلسة 11 لإنتخاب رئيس تُـعقـد غداً على وقع إعتـصام اهالي ضحايا المرفأ

فئة كبيرة من اللبنانيين تدق أبواب الكنائس والجوامع طلباً للمساعدات… فأين المسؤولين؟

البناء

رويترز: الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية يشتبه باختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار

الخميس للرئاسة… والحكومة للكهرباء… واجتماع باريس لن يكرّر تسمية مرشح توافقي

نصرالله: لا تطيّفوا أزمة الرئاسة ولا تسيّسوا الأزمة الحكومية… الفيول جاهز هاتوا الاستثناء

الجمهورية

نقاش في السلفة والغرامات لن تدفع

اللواء

مجلس الوزراء يُفرج عن بواخر الفيول.. والتحقيقات الأوروبية تغوص في آليات عمل مصرف لبنان

الأسرار

النهار

■ عُلم أن دولة خليجية عممت على اللبنانيين الذين كانوا يعملون في شركة تابعة لمرجع حكومي لتقديم طلبات لقبض تعويضاتهم بعدما تمت تصفية هذه الشركة

■ يُنقل وفق مطلعين أن نقل سفيرة دولة كبرى الى موقعها الجديد الذي عينت فيه لن يكون قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعلى خلفية دقة الوضع في لبنان وخبرتها فيه

■ لوحظ أن رئيس حزب ونائبا سابقا بدأ يصطحب نجله وكريمته في معظم المناسبات الحزبية والسياسية والاجتماعية وقد بدأ نجله يتحضر للاستحقاقات المقبلة

اللواء

■ لاحظت جهات سياسية استنكاف دولة كبرى عن بذل أي جهد رئاسي، والاكتفاء بمجاملات متنوعة، قبل مغادرة سفيرتها بيروت نهائياً

■لا يرغب مرجع مسؤول حتى في سماع اسم أحد الوزراء، في ضوء تصاعد حدة التباعد بين الرجلين

■ أبلغ قيادي رفيع في تيار معارض للحكومة مراجعيه أنه لا يرغب بإحداث أي بلبلة إضافية، قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي

الجمهورية

■ اكدت شخصية في تكتل نيابي أن خياراتها الحقيقية في استحقاق أساسي تبحث في الكواليس وهي تختلف عن تلك المتداول بها

■ قال أحد المطلعين على طبيعة العلاقة بين تنظيمين بارزين إنهما أخذا يتبادلان إشارات الرغبة بالتباعد بينهما لاستشعارهما إمكانية تخلي أحدهما عن الآخر

■ إعتبر مصدر مطلع أن انتقاد قطب سياسي لآخر على موقف اتخذه من قضية حساسة يشير إلى بداية افتراقهما في الموقف حول استحقاق ماثل

البناء

كواليس

تتوقع مصادر أوروبية أن يعقب تكليف رئيس الأركان الروسي بقيادة الجبهة في أوكرانيا تغيير توصيف الوضع العسكري من عملية عسكرية خاصة الى عملية أمن قومي وردع استراتيجي تحدّد أهدافها بمنع حلف الناتو من التمدّد في الجوار الروسي وفرض حياد جيران روسيا من غير الحلفاء.

خفايا

قال مصدر وزاري إن اجتماع الحكومة سيشهد نقاشاً حول خطة تأمين الفيول وسوف يتفرّع البحث فيها إلى حجم المبالغ المطلوبة بين مقاربة رئيس الحكومة لسلفة 62 مليون دولار تكفي لشهر ونصف وطلب وزير الطاقة لـ 300 مليون دولار لستة شهور وفق الخطة وسترفع فور إنهائه.

المصدر: صحف