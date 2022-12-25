احتفالات عيد الميلاد في منطقة صور

أحيت الطوائف المسيحية في صور ومنطقتها عيد الميلاد، فعمت القداديس الاحتفالية والعظات كنائس المدينة ومنطقتها، مركزة في معظمها على الدعوة لخلاص لبنان من أزمته.

وفي كنيسة سيدة البحار المارونية، ترأس المطران شربل عبدالله قداس العيد، وألقى عظة أشار فيها الى أن “الميلاد يحمل العديد من الرسائل التي تدعو في الى المحبة والسلام”.

وفي كنيسة مار توما للروم الملكيين الكاثوليك، ترأس المطران جورج اسكندر قداس الميلاد، وبعد الإنجيل ألقى عظة لفت فيها الى ان “المناسبة مناسبة فرح يجب ان نتعلم من خلالها تضحيات السيد المسيح للبشرية جمعاء”.

وفي كنيسة القديس توما للروم الارثوذكس، ترأس الأب نقولا باصيل قداس الميلاد، وألقى عظة تمنى فيها أن “يعرف العالم انه من دون الله، ليس هناك أي سلام ومحبة وفرح حقيقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام