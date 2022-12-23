التضخم يبلغ 3,7 % في اليابان في أعلى نسبة منذ 1981

تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في اليابان في تشرين الثاني لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ 1981، مدفوعة بزيادة كلفة الطاقة بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية أنّ أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3,7 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد مثل مكيفات الهواء. والأرقام المتعلقة بتشرين الثاني في اليابان أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف الطويل الأمد لبنك اليابان المحدّد بتضخم نسبته 2 في المئة فقط. وحتى بعد استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، سجل المؤشر ارتفاعًا نسبته 2,8 في المئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية