النائب موسى: الاتفاق الداخلي على رئيس للجمهورية يحد من تدخل الخارج

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى “ألا حل في الأفق لغاية الساعة في الملف الرئاسي”. وقال إن “الحوار هدفه ازالة الهواجس ووضع مواصفات معينة والاتفاق على خيار يرضى به الجميع إذ ليس هناك قبول للحوار أو لأي صيغة لحل موضوع انتخاب رئيس للجمهورية”.

وأشار موسى الاثنين إلى أن “كتلة التنمية والتحرير لم تناقش أسماء رئاسية كترشيح قائد الجيش جوزاف عون”، واعتبر أن “عدم الاتفاق في الداخل على اسم الرئيس العتيد هو استدراج واستجداء للخارج من أجل التدخل في هذا الملف، وقال “كلما نتوصل الى الاتفاق داخليا كنا نحد من تدخل الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام