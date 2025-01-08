الطاشناق: لانجاز الاستحقاق الرئاسي وتوسيع مروحة التوافق

أكد حزب “الطاشناق” في لبنان في بيان له مساء الاربعاء “أهمية وضع حد للفراغ في الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية وإنجاز هذا الاستحقاق لينتظم عمل المؤسسات، وتستعيد الدولة اللبنانية عافيتها السياسية”.

وشدد البيان على “ضرورة الوصول إلى أوسع مروحة توافق حول شخصية تحظى بثقة وتأييد يمكنها من لم شمل اللبنانيين، وتجسيد الوحدة الوطنية، وقيادة مرحلة إعادة الإعمار واستعادة لبنان موقعه الطليعي بهمة الأطياف كافة”.

واشار البيان الى انه “من هذا المنطلق وبعد التداول في نتائج الاتصالات التي أجريت مع مختلف الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، قررت حزب الطاشناق مواصلة السعي مع كل الأطراف لتتوج جلسة المجلس النيابي التي ستعقد يوم غد بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك عبر بلورة موقف توافقي جامع يمنح الرئيس العتيد أوسع شرعية وطنية تتعدى بأشواط الاصوات المطلوبة للانتخاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام