جبران باسيل : شخص السيد حسن نصرالله له مكانة خاصة ونريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 02:38

جبران باسيل : شخص السيد حسن نصرالله له مكانة خاصة ونريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي المقاومة

منذ 2 ساعة 12 December، 2022
باسيل
لبنان

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان” ما حصل بموضوع جلسة مجلس الوزراء كبير جداً ولا يخص فريقين في لبنان”، وشدد باسيل في مقابلة تلفزيونية بالقول: “لا يحاول احد تحوير ما قلته انني قلته عن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وتحديدا في موضوع عقد جلسات الحكومة  لم يحصل الاتفاق مع السيد نصرالله شخصيا، وبالصادقين قصدت حزب الله”.

وتابع:  “شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي وافكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان”، وقال: “اذا وضعنا جانبا الجنرال عون .. السيد حسن هو عندي غير كل الناس”. وأكد النائب باسيل انه” يجب حماية المقاومة لحماية الدولة وانها اي المقاومة جزء من المشروع”، مشيراً بالقول: “نريد رئيسا يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة”.

واعتبر ان”اصل المشكلة ان الوصول الى هذه المرحلة كان مخططاً له ولا يقل احد ان الحلول غائبة ونحن لا نريد ان نعرقل حياة الناس اكثر ونطالب بتصحيح الخطأ”.

وفي موضوع جلسة الخميس لانتخاب الرئيس اعلن ان”التيار يدرس الخيارات وسنعمل لتسمية مرشح جدي للرئاسة”.

باسيل اكد ان”رئيس حزب القوات اللبنانية هو من ضرب قلب اتفاق معراب والعهد حينما رئيس الحكومة حينها سعد الحريري حصل ما حصل معه في السعودية بغطاء من جعجع”.

المصدر: قناة المنار

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