قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين والمقاومين يتصدون لها

اعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم أنها اكتشف دخول «قوة خاصة» لمحيط مخيم جنين واستهدفتها بصليات كثيفة من الرصاص.

وأوضحت الكتيبة أن مقاوميها يخوضون اشتباكات عنيفة واستهدفو قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وتابعت أن”مجاهديها استهدفوا الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة في «الحي الشرقي» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص. واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة صهيونية تسللت لمخيم جنين”.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشاب ثائر أبو عمشة من الحي الشرقي لمدينة جنين، وأصابت شاباً آخر برصاصها داخل الحي.

المصدر: قناة المنار