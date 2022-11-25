وقفة في غزة نصرة للقدس ودعمًا للمقاومة في الضفة الغربية

شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين ظهر اليوم الجمعة، في وقفة جماهيرية نظمتها حركة حماس إسنادًا لأهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة إن “الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إجرامه وعدوانه على شعبنا في الضفة والقدس”. وذكر حمادة في كلمة له أن “انتفاضة شعبنا المتجددة وثبات المرابطين أحبطت محاولات الاحتلال الإجرامية”.

وأشار حمادة إلى أن “سيف القدس لن يغمد حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال”. وقال “كل التحية والفخر للمرابطين والمقاومين في الضفة والقدس.. وثورة شعبنا تنبت الأبطال وجرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا”. وشدد على أن شعبنا سيواصل مقاومته للمحتل حتى دحره”.

وتصاعدت عمليات المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس؛ أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن وإصابة 81 آخرين بجراح مختلفة.

المصدر: مواقع