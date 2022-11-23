العثور على جثة المفقود محمد نجم على شاطىء عمشيت

عثر على جثة اللبناني محمد نجم المفقود منذ اكثر من اسبوعين على شاطىء البربارة عمشيت ، بعد بلاغ ورد الى عناصر الدفاع المدني من أحد المواطنين عن مكان وجودها . وقد حضرت العناصر إلى الشاطئ المذكور وقامت بنقل الجثمان إلى مستشفى البوار الحكومي لحين تسليمه الى عائلته .

وكان نجم خرج الأحد في 6 تشرين الحالي إلى شاطىء صيدا لممارسة هواية صيد السمك قبل ان تفقد عائلته الاتصال به ، ومن حينها لم يعثر عليه طيلة 17 يوما.رغم عمليات البحث التي أجرتها فرق من عناصر الدفاع المدني ووحدة الانقاذ البحري في الجية وصيدا .

وتم التعرف على جثة نجم من مواصفات ملابسه التي كان يرتديها لدى خروجه الأخير من منزله .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام