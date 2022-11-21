بالفيديو | تفجير يتسبب باندلاع حريق في مستودع للنفط في ماكيفكا بدونيتسك

قالت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان اليوم الاثنين، إن النيران اندلعت في مستودع للنفط في ماكيفكا وذلك نتيجة سقوط جسم متفجر.

واشتعلت النيران بصهريجين متحركين ممتلئين بالوقود، وفي 3 صهاريج ثابتة.

وأضاف البيان: “في الساعة 04.06 ، تم إبلاغ هيئات الطوارئ، بوقوع حريق في مستودع نفط يقع في شارع أنتروبوفا في منطقة تشيرفونوجفارديسكي في مدينة ماكيفكا. وعند وصول سيارات الإطفاء، كانت النيران مشتعلة في خزانين مع الوقود بحجم 70 متر مكعب يقفان على السكة الحديدية خارج محطة الخزانات، وكذلك في 3 خزانات ثابتة بحجم 60 م 3 تقع على بعد 20-25 مترا من السكة الحديدية. وتبين أن سبب الحريق كان سقوط عبوة متفجرة”.

وأشار البيان إلى أن عمليات الإطفاء لا تزال مستمرة، وتشارك فيها 20 قطعة من المعدات والآليات و 84 عنصرا من وزارة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال قطار إطفاء ومضخة إلى موقع الحادث.

قبل ذلك أفادت الأنباء، بأن القوات الأوكرانية قصفت ماكيفكا بقذائف مدفعية من عيار 155 مم.

المصدر: وكالات