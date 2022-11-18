اللواء ابراهيم: على المسؤولين التعالي عن الخلافات واعتماد لغة الحوار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 17:42

اللواء ابراهيم: على المسؤولين التعالي عن الخلافات واعتماد لغة الحوار

منذ 2 ساعة 18 November، 2022
مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم
لبنان

لفتَ المديرُ العامّ للأمن العام اللبناني اللّواء عباس ابراهيم إلى انَ خلاصَ لبنانَ وابنائه لا يكونُ الا من خلالِ دولةٍ حديثةٍ تستمدُّ قوّتَها من شعبها، وتستعيدُ دورَها الفريدَ والمميّزَ في المنطقةِ والعالم.

وتمنى اللواءُ ابراهيم ان تَحُلَ مناسبةُ عيدِ الاستقلال وقد اكتملَ عِقْدُ لبنانَ المؤسّساتيُ بوجودِ رئيسٍ جديدٍ يبلسمُ جراحَ الوطن، معتبراً انَ القلقَ الّذي ينتابُ اللّبنانيّين يفرضُ على المسؤولينَ العودةَ إلى التّعالي عن كلِّ الخلافات واعتمادَ لغةِ الحوارِ البنّاء والعملَ من أجلِ إعادةِ بناءِ الدولة.

المصدر: قناة المنار

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