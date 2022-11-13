كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس الاثنين غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الثلاثاء حيث يتقلب تدريجا تحت تأثيرالمنخفض الجوي المتمركز جنوب تركيا والذي يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا ويحمل معه أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، يتحول ليلا إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية أحيانا كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، يتحول مساء إلى غائم وتشتد غزارة الأمطار خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج ليلا على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 2400 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 2200 متر وتلامس خلال الليل ال2000 متر.

– الحرارة على الساحل من 13 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 18 درجة، في الداخل من 8 إلى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية، نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60% .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 1018 HPA 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية