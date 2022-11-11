إلى المواطنين: أشهر وتنتهي مهلة تسجيل عقود البيع المنجزة قبل العام 2019 … – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 21:16

إلى المواطنين: أشهر وتنتهي مهلة تسجيل عقود البيع المنجزة قبل العام 2019 …

منذ 2 ساعة 11 November، 2022
دليل المواطن
لبنان

 

 

آيات قانصو

في مقابلة لدليل المواطن ضمن برنامج نهار جديد على قناة المنار تطرّق المحامي احمد برجاوي الى المادة 35 من قانون الموازنة التي تنص على ان العقود والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة لدى كتّاب العدل يجب تسجيلها في الدوائر العقارية …على ضوء التعميم الموجّه للدوائر العقارية بتطبيق قانون الموازنة 2019

وفي اشارة إلى المهلة المعطاة لتسجيل العقود المنجزة بعد 2019 ذكر برجاوي انها 3 سنوات… كما شرح شروط التسجيل..

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شدّد برجاوي على المسارعة إلى تسجيل عقود البيع المنجزة بعد العام 2019… والا تضاعفت الرسوم… أمّا العقود التي نظمت قبل 2019 فعلى كل مواطن المسارعة ايضا في التسجيل ودفع الرسوم قبل نهاية شهر تموز لعام 2023

 

وفي نهاية المقابلة قدّم برجاوي نصيحة لكل مواطن لم يقم بتسديد عقود البيع:

المسارعة في التسجيل لسببين:

  • الاولى: قبل ارتفاع قيمة التخمين التي مازالت بالليرة اللبنانية
  • الثانية : قبل مضاعفة الرسوم على القيمة العالية

 

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