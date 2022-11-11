إلى المواطنين: أشهر وتنتهي مهلة تسجيل عقود البيع المنجزة قبل العام 2019 …

آيات قانصو

في مقابلة لدليل المواطن ضمن برنامج نهار جديد على قناة المنار تطرّق المحامي احمد برجاوي الى المادة 35 من قانون الموازنة التي تنص على ان العقود والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة لدى كتّاب العدل يجب تسجيلها في الدوائر العقارية …على ضوء التعميم الموجّه للدوائر العقارية بتطبيق قانون الموازنة 2019

وفي اشارة إلى المهلة المعطاة لتسجيل العقود المنجزة بعد 2019 ذكر برجاوي انها 3 سنوات… كما شرح شروط التسجيل..

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شدّد برجاوي على المسارعة إلى تسجيل عقود البيع المنجزة بعد العام 2019… والا تضاعفت الرسوم… أمّا العقود التي نظمت قبل 2019 فعلى كل مواطن المسارعة ايضا في التسجيل ودفع الرسوم قبل نهاية شهر تموز لعام 2023

وفي نهاية المقابلة قدّم برجاوي نصيحة لكل مواطن لم يقم بتسديد عقود البيع:

المسارعة في التسجيل لسببين: