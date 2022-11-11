عن تحركات السفير السعودي.. ماذا قال استطلاع الرأي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 14:22

عن تحركات السفير السعودي.. ماذا قال استطلاع الرأي؟

منذ 39 mins 11 November، 2022
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول حراك السفير السعودي في لبنان. وجاءت النتائج كالتالي:

الحراك السياسي للسفير السعودي في عدد من المناطق اللبنانية:

تدخل سياسي (97%)
تحرك طبيعي (3%)

عدد المشاركين: 2560

 

تعتبر الغالبية الساحقة من المشاركين ان تحركات السفير السعودي المكثفة ولقاءاته السياسية وغير السياسية هي بشكلها ومضمونها تحمل تدخلا سياسيا وليست نشاطا عاديا ضمن مهام طبيعية للسفير. في هذه النتائج اقتناع واسع بأن التدخلات السعودية متواصلة ومتصاعدة في العديد من الملفات السياسية الحساسة وهو ما يوجب الحذر من تاثيرات سلبية لها ولكل التدخلات في الشؤون الداخلية.

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