الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 350 جندياً أوكرانياً

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قتلت أكثر من 350 جندياً أوكرانياً أثناء صدّ هجمات العدو على عدة محاور كما دمرت مستودعاً يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS قرب مدينة دنيبروبيتروفسك.

وأفادت الدفاع الروسية الأربعاء في تقريرها اليومي بأنه تم القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال كوغانسك)، ونحو 100 من الجنود والمرتزقة على محور كراسني ليمان (شمالا دونيتسك)، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا على محور جنوب دونيتسك.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية أحبطت 12 محاولة تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية على كريفوي روغ – نيكولايف (خيرسون)، فيما بلغ إجمالي خسائر الوحدات الأوكرانية على هذا المحور نحو 110 جنود خلال يوم.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة موقعي قيادة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، إضافة إلى 59 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات معدات عسكرية في 181 منطقة

تدمير مستودع عسكري في منطقة مدينة دنيبروبيتروفسك يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS و”أولخا”، إضافة إلى ذخيرة مدفعية

إسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في منطقة نيكولايف وتدمير خمس طائرات بدون طيار في منطقتي خيرسون وخاركوف

اعتراض 25 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وقذيفتين من “أولخا” وثلاثة صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM

بلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 332 طائرة، 172 مروحية، و470 2 طائرة بدون طيار، و388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 6482 دبابة ومدرعة أخرى، و885 راجمة صواريخ، و3564 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7152 مركبة عسكرية خاصة

المصدر: روسيا اليوم