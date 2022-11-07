ايهاب حمادة: زمنُ رئيس تعيّنه السفارات قد ولى إلى غير رجعة

أشار عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة الى “اننا الى هذه اللحظة لم نلمس جدية من الاطراف الاخرى للوصول الى تفاهم حول انتخاب رئيس للجمهورية”، لافتا الى “ان البعض يطرح اسماء وهو يعلم علم اليقين ان مواصفاتها لا تلقى موافقة من الجزء الاكبر من اللبنانيين”.

وخلال لقاء سياسي في بلدة بوداي نظمته العلاقات العامة في القطاع الثالث مع فعاليات وشخصيات ووجهاء البلدة، أضاف حمادة “أن زمن رئيس تعينه السفارات قد ولى إلى غير رجعة”، مشيرا الى “أن حزب الله حريص على ان تقوم الحكومة في الوضع الحالي بكل واجباتها”.