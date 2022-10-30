التيار الكهربائي بمعدل أربع ساعات في اليوم؟؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 30 2022 - 17:36

التيار الكهربائي بمعدل أربع ساعات في اليوم؟؟

منذ 50 mins 30 October، 2022
منشات الزهراني
لبنان

تنتهي الباخرة المحملة بـ”الفيول أويل” من إفراغ حمولتها في خزانات معمل الزهراني عند الساعة الرابعة من فجر الاثنين، وبعدها ستبحر باتجاه معمل دير عمار في الشمال لافراغ باقي الحمولة لتبدأ عملية تزويد مناطق طرابلس وعكار بالتيار الكهربائي بمعدل اربع ساعات تغذية في اليوم.

وبالسياق، أفادت مصادر في معمل الزهراني لموقعنا ان “كمية الفيول داخل الخزانات تكفي لتزويد المناطق اللبنانية بمعدل اربع ساعات يوميا على أن تتبعها في الخامس من تشرين الثاني باخرة عراقية اخرى متوجهة إلى لبنان وبالتالي ستستفيد جميع المناطق اللبنانية بالتيار ابتداء من صباح الاثنين واعمال الصيانة الجارية في معمل دير عمار لن تتاثر بها مناطق الشمال”.

المصدر: مراسل الموقع

التعليقات

ذات صلة