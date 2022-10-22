لجنة الأسير سكاف زارت الشيخ حيدر في جبل محسن: و تأكيد على ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني

إستقبل عضو لجنة الحوار الإسلامي-المسيحي الشيخ محمد حيدر في دارته في جبل محسن، وفداً من لجنة أصدقاء الأسير في السجون الصهيونية يحيى سكاف.

حيدر

بدايةً رحب الشيخ حيدر بشقيق عميد الأسرى البطل يحيى سكاف الذي كان من أوائل المناضلين الذين لبوا نداء الدفاع عن الشعب الفلسطيني، و واجهوا العدو الصهيوني داخل فلسطين المحتلة من أجل تحرير الأرض و المقدسات، و قال من الواجب دعم قضية أسيرنا يحيى و كل الأسرى حتى تحريرهم.

سكاف

بدوره شكر جمال سكاف للشيخ حيدر على مساندته الدائمة لقضية شقيقه، و اعتبر سكاف أن اللقاء مع الأخوة في الخط الوطني هو للتأكيد على ضرورة الوحدة في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة، لأن وحدتنا هي نقطة قوة أساسية بمواجهة الأخطار المحدقة بأوطاننا.

و توجه الطرفان خلال اللقاء بالتحية للشعب الفلسطيني الذي يقاوم العدو و يسطر أروع أنواع الملاحم من البطولة و الفداء، و باركوا العمليات الفدائية البطولية التي ينفذها الشباب الفلسطيني يومياً، و طالبوا الشعوب العربية و كل الأحرار للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية و رفع الصوت عالياً في وجه الغطرسة الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية و أعوانها الذين يغطون جرائم العدو بحق أهلنا في فلسطين.

المصدر: موقع المنار